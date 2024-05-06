ВС РФ уничтожили бронетранспортер ВСУ вместе с экипажем в Запорожской области

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Министерство обороны России опубликовало в Telegram видео момента уничтожения украинского бронетранспортера вместе с экипажем с помощью дрона.

Расчеты FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили еще один бронетранспортер Украины. Внутри военной техники находился экипаж и десантная группа.

На кадрах видно, как российский военный с помощью дрона наводит прицел на вражескую технику и производит удар с воздуха».

«Есть попадание», — говорит военнослужащий, после того, как выполнил боевую задачу.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти морских украинских дронов.