ВС РФ уничтожили бронетранспортер ВСУ вместе с экипажем в Запорожской области
Минобороны РФ показало момент уничтожение бронетранспортера ВСУ
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны России опубликовало в Telegram видео момента уничтожения украинского бронетранспортера вместе с экипажем с помощью дрона.
Расчеты FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили еще один бронетранспортер Украины. Внутри военной техники находился экипаж и десантная группа.
На кадрах видно, как российский военный с помощью дрона наводит прицел на вражескую технику и производит удар с воздуха».
«Есть попадание», — говорит военнослужащий, после того, как выполнил боевую задачу.
Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти морских украинских дронов.