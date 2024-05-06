Силы Черноморского флота уничтожили 5 морских дронов ВСУ у побережья Крыма
Фото - © Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские силы постоянно предпринимают подобные попытки атак, используя для их проведения безэкипажные катера. Они дешевы в производстве и для них не нужен подготовленный экипаж.
Черноморский флот регулярно отражает атаки украинских морских дронов как возле побережья Крыма, так и в открытом море.