Силы Черноморского флота уничтожили 5 морских дронов ВСУ у побережья Крыма

сегодня в 14:15

Силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские силы постоянно предпринимают подобные попытки атак, используя для их проведения безэкипажные катера. Они дешевы в производстве и для них не нужен подготовленный экипаж.

Черноморский флот регулярно отражает атаки украинских морских дронов как возле побережья Крыма, так и в открытом море.