Возгорание бытовки возле Ярославского вокзала в центре Москвы ликвидировано

сегодня в 13:17

Возгорание строительной бытовки на Комсомольской площади в центре российской столицы ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел в воскресенье утром напротив Ярославского вокзала, где проводятся работы по ремонту фасада здания. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что загорелась строительная бытовка.

В настоящее время возгорание ликвидировано. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 11 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.