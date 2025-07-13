Возгорание бытовки возле Ярославского вокзала в центре Москвы ликвидировано
Возгорание строительной бытовки на Комсомольской площади в центре российской столицы ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Пожар произошел в воскресенье утром напротив Ярославского вокзала, где проводятся работы по ремонту фасада здания. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что загорелась строительная бытовка.
В настоящее время возгорание ликвидировано. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 11 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.