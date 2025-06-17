Врач призвала водителей не садиться за руль после употребления домашнего кваса

После употребления домашнего кваса лучше не садиться за руль. «Живой» напиток продолжает бродить даже после приготовления, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Пастеризованный промышленный квас содержит минимальное количество этилового спирта и считается безопасным для управления автомобилем. А вот домашний квас, особенно „живой“, продолжает бродить после приготовления, и в нем может накапливаться больше спирта, превышающего допустимые нормы. Поэтому после употребления домашнего кваса садиться за руль не рекомендуется, чтобы избежать риска ДТП», — сказала Кашух.

Она разъяснила, что квас бывает двух основных видов: непастеризованный и промышленный пастеризованный.

«Непастеризованный квас содержит живые микроорганизмы — они поддерживают здоровую микрофлору кишечника и улучшают пищеварение. Пастеризованный квас подвергается нагреву, что уничтожает микроорганизмы, для сохранения вкуса в него добавляют консерванты и стабилизаторы», — объяснила врач.

Кашух отметила, что в отличие от обычной газировки, квас содержит витамины группы В, а также витамины E и PP, никотиновую кислоту, которые полезны для иммунитета, сердца и сосудов, хотя их концентрация невелика.

«Плюс к этому квас — ферментированный продукт с пробиотиками, тогда как газировка — просто сладкий газированный напиток без полезных микроорганизмов. Поэтому в выборе полезности продукта все же стоит отдать предпочтение квасу», — заключила она.

Каждый год 17 июня отмечается праздник, посвященный русскому напитку — квасу. В нашей стране этот продукт с тысячелетней историей стал настоящим национальным достоянием. Он обладает не только необычным вкусом, но и целебными свойствами.