«Возлюбленная» Филиппа Киркорова подтвердила помолвку с 50-летним олигархом

Девушка заявила о помолвке в новом интервью Лауре Джугелии. По словам Алексеевой, предложение ей сделали недавно. Она призналась, что не ожидала такого шага от возлюбленного. Модель не стала раскрывать детали помолвки, но отметила, что «все было красиво». Девушка не показала кольцо на камеру.

«Было все красиво. Я просто хочу обозначить, что он мне сделал предложение», — рассказала модель.

По словам Алексеевой, свадьбы в ближайшее время не ожидается.

Ранее некоторые СМИ приписывали модели роман с Филиппом Киркоровым. Сама девушка публиковала в Сети фотографии с реальным возлюбленным.

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