Воробьев: в учебной программе центра сотрудничества с ОАЭ пять направлений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что учебная программа центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования включает в себя пять направлений.

«Всего в учебной программе пять направлений — язык, история, наука, технологии и культура», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев отметил, что в центре школьники будут изучать арабский язык на двух потоках: начинающие и продолжающие. Также планируется провести в гимназии им. Е. М. Примакова заключительный этап олимпиады по арабскому языку.

Олимпиада стартовала 21 октября. Принять участие в ней могут дети со всей России.

Губернатор добавил, что власти формируют поток выпускников профильных программ бакалавриата и магистратуры, которые заинтересованы в преподавании. Планируется выдавать удостоверения о повышении квалификации государственного образца по итогам обучения.

Ранее президенты РФ и ОАЭ открыли центр международного сотрудничества в сфере образования при гимназии имени Е. М. Примакова в Подмосковье. Благодаря учреждению можно будет чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.