Почему осенью вспоминаются бывшие: психолог объяснила этот эффект

Желание вспомнить бывшего партнера или даже вернуть отношения осенью может быть связано не с чувствами к конкретному человеку, а с тоской по эмоциям и состоянию, которые были рядом с ним, сообщила РИАМО коуч ICF PCC, экзистенциальный психолог Елена Пахомова.

«Здесь возникает психологическая ловушка: мы скучаем по человеку, хотя на самом деле скучаем по состоянию, которое испытывали рядом с ним. По ощущению близости, нужности, открытости. По своей версии себя в тех отношениях. По определенному периоду жизни, когда все казалось другим», — сказала Пахомова.

Она пояснила, что летом жизнь наполнена поездками, встречами, прогулками и другими внешними впечатлениями. Осенью она становится более камерной: люди чаще остаются дома и проводят больше времени наедине с собой, из-за чего внутренние переживания становятся заметнее.

Особенно сильно воспоминания о прошлых отношениях могут проявляться, если человеку чего-то не хватает в настоящем — близости, душевного тепла, заботы, новых впечатлений. Свою роль также могут сыграть одиночество, усталость, высокая нагрузка или неопределенность.

«Прошлое в этом смысле очень удобно: оно известно, эмоционально наполнено и уже имеет готовую историю», — отметила психолог.

Пахомова предлагает воспринимать желание вернуться к бывшему прежде всего как повод прислушаться к собственным потребностям, а не как сигнал немедленно возобновлять отношения.

«Можно спросить себя: „Чего сейчас не хватает в моей жизни, что память о нем вдруг стала такой притягательной?“ Иногда ответ приведет обратно к человеку. А иногда — совсем в другую сторону: к собственной жизни, в которой давно хочется чего-то нового», — заключила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.