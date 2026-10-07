Жителей г. о. Клин предупредили о возможных опасностях в период гона лосей

В Подмосковье у лосей идет брачный период. Сохатые в это время становятся агрессивными и непредсказуемыми, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Основная цель животных — привлечь самку и подавить соперников. В ход идут характерные сигналы: лоси ломают ветки, повреждают рогами кору деревьев и бьют копытами, обозначая территорию. Такое поведение — часть естественного брачного ритуала, однако для человека, оказавшегося поблизости, это может обернуться неожиданной и опасной встречей.

«Если вы идете по лесу, то можете встретиться с животным. Не советую смотреть лосю в глаза. Сохатый в период гона воспринимает это как вызов и вы можете подвергнуться немотивированному нападению», — предупреждает Владимир Сабинин, егерь, старший производственный охотничий инспектор Клинского районного общества охотников и рыболовов.

Самые частые и опасные встречи происходят на дороге. Лоси наиболее активны в темное время суток. Столкновение с животным весом под 600 килограммов почти всегда заканчивается тяжелыми последствиями: из‑за длинных ног вся масса приходится на уровень лобового стекла. Эксперты сравнивают это с бетонной плитой, влетающей в салон. Как же обезопасить себя?

«Всем автомобилистам настоятельно рекомендую снижать скорость в темное время, дабы не случилась такая трагедия. Правильно говорят — тише едешь, дальше будешь», — сказал Владимир Сабинин.

И еще один важный момент: последствия ДТП могут ударить по кошельку. Сбитое дикое животное — это ущерб охотничьему фонду, и за него придется заплатить государству штраф в размере 80 тысяч рублей.

Самые опасные трассы Подмосковья — Ленинградское, Ярославское и Ново-Рижское шоссе. В целом по России за восемь месяцев текущего года произошло почти 500 аварий с наездом на животных. 70 человек погибли, около 600 получили ранения. Лосиный гон продлится минимум до середины октября. Будьте внимательны — лесной великан не уступит вам дорогу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.