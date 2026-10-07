«Ты зомбирован»: как не стоит говорить с ребенком об опасном контенте

Если родители заметили у ребенка интерес к потенциально опасному контенту, разговор не стоит начинать с обвинений, запретов и высмеивания его взглядов, сообщила РИАМО психотерапевтический кинезиолог, психолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Елена Шаронова.

«Начинать разговор нужно не с обвинений и запретов, а с искренней заботы и интереса. Выберите спокойное время, когда вы сами уравновешены, никуда не торопитесь и можете действительно выслушать», — сказала Шаронова.

По ее словам, начать можно с наблюдения и открытого вопроса: сказать, что вы заметили интерес ребенка к определенному контенту, попросить объяснить, что именно его привлекает. Важно больше слушать, чем спорить, а также попытаться понять, что ребенок получает от такого общения — поддержку, признание или чувство принадлежности к группе.

«Категорически нельзя высмеивать или стыдить ребенка, называть его „зомбированным“, нападать на его идеи или обсуждать его поступки с осуждением. Все нужно обсуждать в спокойном, конструктивном ключе», — подчеркнула психолог.

Главное, по мнению специалиста, — дать понять, что ребенок может обратиться к родителям даже после совершенной ошибки. Взрослые должны оставаться для него «безопасной гаванью».

Шаронова заключила, что при этом есть ситуации, когда ограничиваться разговором нельзя. Если родители обнаружили прямые угрозы, планы причинить вред себе или окружающим либо узнали о появившемся у ребенка доступе к оружию, действовать нужно незамедлительно и обращаться к профильным специалистам и в соответствующие службы.

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