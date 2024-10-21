Воробьев: президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье

Глава государства Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени ее Высочества, шейхи Фатимы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М. Примакова в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнил Воробьев, благодаря центру можно будет чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками. Педагоги нового центра вместе с коллегами из ОАЭ уже начали создавать учебник арабского языка. Будут также продуманы и созданы стандарты сдачи ЕГЭ для ребят, изучающих арабский, и единый стандарт для школьников, которые учат русский язык в ОАЭ. Для школьников и выпускников вузов также предусмотрели возможность изучать арабский язык бесплатно в дистанционной форме.

«Уже в ноябре к нам приедет первая группа ребят из ОАЭ. Наши же школьники поедут в Эмираты по результатам экзаменов и олимпиады после окончания курса. Планируем также проводить в гимназии международные конференции по арабскому языку, а для педагогов — устраивать зарубежные стажировки», — добавил губернатор.

Они также посетили урок арабского языка для российских учащихся центра.

Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования ведет разработку программ и курсов для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из субъектов РФ, проводит олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, организует международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что между вузами и колледжами РФ и ОАЭ заключено 75 различных соглашений, открыты пять центров изучения русского и арабского языков.

Он также отметил, что обучение арабскому языку в гимназии им. Примакова начиналось с 48 школьников, а сегодня там учатся свыше 350 ребят из 23 стран мира. Причем 7% из них — коренные эмиратцы.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Областная гимназия им. Е.М. Примакова была открыта в 2017 году. В ней учатся дети из 50 регионов страны. В 2024 году она в четвертый раз завоевала звание «Абсолютного лидера образования» Подмосковья, а еще стала второй среди школ России в топ-100 в сфере «Социальные и гуманитарные направления», 20 место в топ-100 в сфере «Экономика и управление», 39 место в топ-300.

В 2024/2025 учебном году в гимназии обучаются 1,4 тыс. человек — это дошкольное отделение и 1–11 классы. Обучение идет на двух языках — русском и английском.

Шейха Фатема Бинт Мубарак — мать ОАЭ и мать нации. Она является председателем Всеобщего союза женщин, президентом Высшего совета по материнству и детству и Верховным председателем фонда развития семьи. Шейха награждена медалью ЮНЕСКО Марии Кюри за усилия в области образования, грамотности и прав женщин, а также медалью Матери Терезы — за непрерывный вклад в улучшение условий жизни людей во всем мире.

С 2005 года в честь нее организована награда «Шейха Фатема». Ее вручают за выдающиеся успехи в учебе и приверженности защите окружающей среды и гражданственности во всем мире. Вместе с ней дается стипендия на полное обучение, она распространяется на школы на Ближнем Востоке.