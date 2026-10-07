Солнечная и теплая погода ожидается в Московском регионе в среду

В Подмосковье и столице в среду температура будет выше климатической нормы, а из-за облаков выглянет солнце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в формирование погоды в регионе вмешается барический гребень, пришедший с юго-запада. Из-за растущего атмосферного давления облаков станет меньше, обойдется без дождей, а температура подрастет и 3-4 градуса выше климатической нормы октября.

«Температура воздуха плюс 14 — плюс 16 градусов, по области плюс 12 — плюс 17 градусов. Ветер западный 4-9 м/с», — сказал Леус.

Он уточнил, что атмосферное давление будет расти, оно составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Как добавил синоптик, 8 октября ожидается погода без осадков, ночью термометры покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, днем будет от плюс 13 до плюс 15.

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