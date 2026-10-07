Туристка из Подмосковья заразилась лихорадкой денге во Вьетнаме

Россиянка из Люберец подхватила опасную лихорадку денге во Вьетнаме. У нее понялась температура до 40 градусов после укуса комара, ее экстренно увезли в больницу, сообщает Mash .

Туристка отдыхала в Дананге. Скорее всего, она заразилась ночью: желтолихорадочный комар мог залететь через открытое окно и укусить ее, пока она спала. Через воздух или контакт этот вирус не передается.

Утром россиянке стало плохо. У нее температура колебалась от 39 до 40 градусов, началась сильная ломота. Жаропонижающие средства больной не помогли, состояние ухудшалось.

При этом лихорадка денге может стать опаснее после того, как жар у заболевшего спадет. Тяжелая форма может развиться за считаные часы, тогда у зараженного начнутся кровотечения, шок и поражение органов.

В госпитале у россиянки взяли анализы и подтвердили лихорадку денге. Врачи начали лечение пациентки.

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