Воробьев: строительство жилья, благоустройство и модернизация важны для каждого

Он напомнил, что 15 апреля состоялось расширенное заседание президиума Госсовета РФ «О развитии инфраструктуры для жизни». Губернатор Подмосковья выступил там с докладом.

«Вчера была тема „Комфортная среда“. Она предполагала и строительство жилья, и благоустройство, и модернизацию всего того, что важно для каждого человека, для каждой семьи. И вчера уже вечером, вы все могли видеть, это обсуждение состоялось», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее Воробьев предложил ввести понятие общей долевой собственности в ИЖС и СНТ.

«Предложение, которое было озвучено на президиуме Госсовета под руководством президента, касается имущества в ИЖС и СНТ. Наша цель — ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых поселках. Тогда жители смогут официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много жалоб и неясностей», — сказал Воробьев.