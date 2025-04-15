Андрей Воробьев предложил ввести понятие общей долевой собственности в ИЖС и СНТ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых поселках, что позволит их жителям официально пользоваться шлагбаумом, дорогами и площадками, а также понимать, за что именно они платят.

«Второе предложение, которое было озвучено на Президиуме Госсовета под руководством президента (Владимира Путина - ред.), касается имущества в ИЖС и СНТ. Наша цель — ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых поселках. Тогда жители смогут официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много жалоб и неясностей», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что на территории Подмосковья больше всего ИЖС и СНТ в стране — около 2,5 млн домов.

«Все больше семей выбирают жизнь в собственном доме, и важно, чтобы в коттеджных поселках и садовых товариществах был порядок и защита прав жителей», — резюмировал глава региона.