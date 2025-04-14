Андрей Воробьев подчеркнул важность технологического суверенитета и работы ФРП

Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность продемонстрировать предприятие «МолоПак» в Чехове. Оно показывает развитие не только импортозамещения, но и технологического суверенитета, за который так бьется Россия.

«Я хочу поблагодарить и подчеркнуть важность работы Фонда развития промышленности, потому что сегодня „Тетрапак“, от которого мы тотально зависели, — мы больше не зависим. Это факт. А второе — у нас по программе ФРП построен Щелковский завод. Это все, что касается гербицидов. Раньше все возили. Фонд развития промышленности дал денег — у нас своя химия», — рассказал Воробьев на совещании президента России с членами правительства.

По словам главы Подмосковья, третье, очень важное предприятие, находится в Дубне — это «Ядро». Оно производит все, что касается электроники. Он подчеркнул, что все это возможно благодаря работе федерального правительства и регионов.

«Владимир Владимирович, вы понимаете, насколько это облегчает модель, когда собственник и акционер реализует ту или иную задачу. Поэтому лишний раз хочу поблагодарить и попросить обратить внимание на эффективность этой программы», — заключил губернатор Подмосковья.