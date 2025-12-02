сегодня в 12:17

Воробьев поздравил школьников Подмосковья с победами на международных олимпиадах

На базе федерального центра «Сириус» впервые прошла XXII Международная естественно-научная олимпиада (IJSO), в которой сразу девять российских школьников завоевали медали. Одним из золотых медалистов стал ученик 10-го класса из Долгопрудного Леонард Гуранда. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о победителях из Московской области и поздравил их с высокими результатами.

По словам Андрея Воробьева, учащийся десятого класса из Долгопрудного Леонард Гуранда удостоен золотой медали на IJSO, которая впервые прошла в России.

В соревновании за лидерство в области физики, химии и биологии принимали участие школьные команды из 24 государств. Гуранда является учеником физтех-лицея имени П.Л. Капицы. Ранее, в ноябре, он был награжден золотой медалью на 29-й Международной астрономической олимпиаде.

Еще одним значительным успехом отмечен Иван Беляев из Химок, получивший бронзовую медаль на 41-й Китайской национальной олимпиаде по математике CMO-2025, проходившей в городе Тайюань. Российская сборная в общей сложности завоевала шесть медалей.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Беляев — одиннадцатиклассник академической гимназии «Новогорск». Он является трехкратным призером Всероссийской олимпиады школьников.

После окончания школы Гуранда и Беляев планируют продолжить обучение в МФТИ.

«Парни, от всей души поздравляю с высокими результатами! Желаю вам успехов и новых побед», — написал Воробьев в своем Telegram-канале .

Ранее сообщалось, что в интеллектуальном соревновании приняли участие команды из 24 государств, среди которых Россию представляли девять талантливых учеников. Все они получили медали, в том числе золотые.

