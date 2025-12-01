Школьники из России выиграли на IJSO девять медалей

Российские школьники продемонстрировали блестящие результаты на XXII Международной естественно-научной олимпиаде (IJSO), завоевав в общей сложности девять медалей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости .

«В этом году нашим ребятам удалось значительно улучшить результаты: все девять школьников завоевали медали — семь золотых и две серебряные. В ходе состязаний они выполняли задания по физике, химии и биологии. Именно эти предметы закладывают основу технологического лидерства», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

IJSO впервые проводилась на территории России, а именно в федеральном центре «Сириус». В интеллектуальном соревновании приняли участие команды из 24 государств, среди которых Россию представляли девять талантливых учеников.

На торжественной церемонии закрытия IJSO, состоявшейся в Большом зале нового концертного комплекса «Сириус», были объявлены имена победителей и призеров. Светлана Безукладникова и Павел Чувичкин стали обладателями серебряных медалей, в то время как Данила Беседин, Артем Акимов, Иван Ермолаев, Артем Еремин, Арсений Гасаненко и Леонард Гуранда завоевали золотые награды в личном зачете.

Помимо российских школьников, золотые медали также завоевали четверо участников из Китая, двое из Индии и один из Таиланда. Успешно выступили также команды из Азербайджана, Венгрии, Вьетнама, Казахстана и Узбекистана, в активе которых несколько серебряных медалей.

