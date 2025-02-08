Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья за помощь в очистке берега Анапы

Группа волонтеров из Подмосковья в количестве более 80 человек присоединилась к другим добровольцам для оказания помощи по очистке побережья Черного моря в Анапе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что гордится жителями региона.

«Наши волонтеры уже приступили к работе в Едином центре по спасению птиц. <…> Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в спасение экологии! Мы вами гордимся и, пожалуйста, берегите себя», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам главы Подмосковья, в Анапе, куда приехали областные волонтеры, организован полный цикл помощи птицам: есть места, где принимают пострадавших от загрязнения пернатых, где их отмывают, обрабатывают, затем передают в стационар на реабилитацию.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Подмосковные волонтеры вместе с добровольцами из других регионов будут заниматься очисткой песка, камней и прилегающих территорий от загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров вблизи Керчи. В настоящее время последствия разлива мазута устраняют более 5 тыс. человек с применением более 600 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что волонтеры из подмосковного Подольска отправились в Анапу с целью оказать помощь при очистке побережья Черного моря. Ученые Московской области также не смогли остаться в стороне и создали систему, которая следит за парами мазута в морской акватории.