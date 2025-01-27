Ученые Подмосковья создали систему мониторинга паров мазута на Черном море

Разлив мазута в Черном море, произошедший в декабре 2024 года, стал одной из самых серьезных экологических катастроф в России за последние годы. С последствием загрязнения воды и суши борются службы, экологи и волонтеры. А вот определить масштабы загрязнения атмосферы испарениями нефтепродуктов очень сложно. Но ученые МФТИ уже создали для этого специальную программу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Долгопрудного.

Компьютерная программа моделирует перемещения воздушных масс и способна предсказывать ситуацию на трое суток вперед.

«Как и у любой фракции нефтепродуктов, мазут выделяет углеводороды, соединения серы и соединения азота. Это может быть опасно для людей и животных. Если сейчас из-за невысоких температур загрязнение воздуха не так заметно, то к лету, когда тепло усилит испарения, ситуация может обостриться», — рассказал руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин.

Разработанная программа включает в себя метеорологическую часть, учитывающую движение воздушных масс, перенос тепла, перенос влаги, осадки, а также модель переноса, которая рассчитывает, как будет двигаться загрязнение. Третья составляющая — химическая, она анализирует все возможные взаимодействия элементов, загрязняющих воздух.

Для расчетов необходимы данные с датчиков, установленных вблизи мест выбросов. Чем больше информации вносится, тем точнее прогноз.

Кроме того, система мониторинга проста в использовании. Она запускается через обычный браузер и не требует от пользователей специальных знаний в метеорологии или информационных технологиях.

В МФТИ отмечают, что изобретение полностью готово к практическому применению.

«Сейчас ждем согласования, когда непосредственно сможем на месте уже начать эту работу», — сообщил Александр Родин.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он также выразил благодарность волонтерам.

Также правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Эти средства будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения комплекса мероприятий, направленных на устранение последствий разлива нефтепродуктов, включая работы по очистке и обеззараживанию загрязненного мазутом песка, а также восстановление прибрежных территорий.