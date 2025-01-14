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Путин ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что находится в ожидании активной работы правительственной комиссии по ликвидации последствий загрязнения мазутом побережья Черного моря, сообщает ТАСС .

Президент во вторник провел совещание по социально-экономическому развитию Крымского полуострова и Севастополя.

«Я жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии. Я знаю, что сегодня она тоже работает», — сказал Путин.

Также он выразил благодарность волонтерам, которые очищают черноморское побережье с первых дней происшествия.

Кроме того, Путин попросил правительство активно взаимодействовать с пострадавшими регионами, а спецслужбы провести комплекс планируемых мероприятий в полном объеме.

Ранее стало известно, что на пляжах Анапы заканчиваются работы по вывозу загрязненного мазутом грунта. На сегодняшний день большую часть грунта вывезли на площадку временного хранения в хутор Воскресенский.