Волонтеры из Подольска отправились очищать берег Анапы

Шестеро волонтеров из Подольска отправились с экологической миссией в Анапу. Ребята уезжают на десять дней, 15-го февраля они уже вернутся домой. Они будут просеивать песок от мазута и очищать прибрежную зону от последствий катастрофы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего для расчистки пляжей от мазута в Анапу отправили 80 человек из 16 округов Московской области, шестеро из них — из Подольска. К акции присоединились студенты колледжей РГУТИС «МОКИТ», «Московия», а также ученица лицея № 5, корпус 2.

«Глядя на то, что происходит с побережьем Краснодарского края, сложно бездействовать, поэтому я решил поехать. Чувствую на своих плечах большую ответственность, понимаю, что это общее дело, и мы не должны оставаться в стороне», — сказал координатор местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Александр Шаповалов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Нефть разлилась в двух районах Краснодарского края, там объявлен режим ЧС. Ответственные службы и множество волонтеров со всей страны активно занимаются устранением последствий происшествия. Теперь к доброму делу присоединились подольчане.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.