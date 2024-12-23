Воробьев поблагодарил силовой блок за вовлеченность в повестку Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале назвал 23 декабря волнительным днем, так как в прямом эфире подвел итоги уходящего года перед жителями и рассказал, каких успехов удалось достичь в 2024 году в регионе. Глава Московской области поблагодарил всех, кто присутствовал на мероприятии, а особой благодарности удостоился силовой блок.

«Отдельная благодарность нашему силовому блоку за вовлеченность в повестку Подмосковья. Вы всегда рядом и сопровождаете нас в самых сложных темах. Спасибо всем, кто смотрел онлайн-трансляцию. Наша главная цель — работать так, чтобы каждый житель Подмосковья, каждая семья чувствовала перемены к лучшему и нашу заботу», — написал Воробьев.

Губернатор Московской области подчеркнул, что во время традиционной ежегодной трансляции с итогами года в зале присутствовали знаковые для области люди: Герои России, кавалеры Орденов мужества, офицеры и участники президентской программы «Время героев».

Воробьев также отметил, что благодаря поддержке правительства и президента России Владимира Путина у Московской области есть все необходимое, чтобы в следующем году реализовать все озвученные проекты и инициативы. Так, уже в 2025 году в регионе появится семь новых поликлиник, где профессиональную медицинскую помощь смогут получать не только взрослые, но и дети. А в Мытищах и в Балашихе продолжат строить крупные медицинские центры, в которых врачи будут браться за самые сложные помощь.