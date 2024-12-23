Воробьев: бюджет Подмосковья в 2024 году равен 1 трлн 334 млрд рублей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в традиционном эфире подвел итоги 2024 года и заявил, что областной бюджет в этом году равен 1 трлн 334 млрд рублей, а партнерство с Москвой и поддержка из федерального бюджета позволяет поддержать бизнес и закрыть все потребности населения.

«Наша задача, с одной стороны, находить ресурсы, чтобы удовлетворять запросы жителей в растущем регионе, с другой стороны, поддержать наши предприятия. В критически важных отраслях, укрепить их. <…> С учетом переписи населения, у нас 8,7 млн жителей, а по регистрациям в МВД 10 — млн человек. Все наши достижения, все наши программы возможны только с крепкой экономикой. В 2013 году у нас был с вами бюджет 404 млрд рублей, в этом году у нас 1 трлн 334 млрд рублей. Спасибо всем предприятиям, всем нашим передовикам, традиционным, новым, инновационным — каждый делает свой вклад», — подчеркнул Воробьев.

Для экономики 2025 года — это вызов, это ситуация неопределенности, высокая инфляция, высокая ключевая ставка и власти региона понимают, что бизнесу приходится нелегко. 11 месяцев текущего года, показали, что даже в сложных условиях ситуация остается стабильной как в муниципалитетах, так и на региональном уровне. Почти за год Подмосковье прибавит 20% к бюджету.

По словам Воробьева, очень ценен вклад флагманских компаний, предприятий с историей, которые трудятся на благо региона. Это и оборонные предприятия, и космическая отрасль, и машиностроение. Все это фундамент экономики, которой Подмосковье дорожит.