Воробьев обратил особое внимание на обеспечение безопасности и чистоты летом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев во время совещания.

Ранее губернатор сообщал, что в летний сезон жители Московской области и гости региона смогут посетить ряд интересных и захватывающих мероприятий в рамках реализации масштабного проекта «Лето в Подмосковье». Подробная информация о программе мероприятий есть на туристическом портале Московской области.

Воробьев также ранее поздравил выпускников с окончанием школы. Он пожелал всем ребятам успешно сдать предстоящие экзамены.