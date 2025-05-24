Воробьев поздравил школьников Московской области с «Последним звонком»

«Последний звонок» — доброе, торжественное и грустное мероприятие. Его посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который поздравил выпускников с окончанием школы и пообщался с семьями бойцов СВО, учащихся в учреждении, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В 2025 году школу в регионе заканчивают около 135 тыс. ребят. Из них 11-классников 100 тыс. человек, а девятиклассников — 35 тыс.

В образовательных учреждениях организовали торжественные линейки. Они посвящены «Последнему звонку». Воробьев посетил Наро-Фоминской СОШ №4 имени генерал-майора В. В. Завадского.

«В школах Подмосковья учится 1 млн 90 тыс. детей, и для более 135 тысяч из них сегодня прозвучал последний звонок. Это всегда доброе, немножко грустное, но очень торжественное мероприятие. Хочу пожелать всем ребятам успешно сдать предстоящие экзамены. Уверен, что когда за спиной стоят родители, рядом находятся учителя, то все обязательно получится. Отдельные слова благодарности хочу сказать директору этой школы Елене Александровне Беликовой, родители мне рассказали о той команде учителей, которую вы здесь собрали. Она дает результат и в образовании, и в патриотическом воспитании, и в спорте», — заявил губернатор Подмосковья.

Наро-Фоминской СОШ №4 имени генерал-майора В. В. Завадского — особенная школа. Она носит имя героя спецоперации. В ней проходят обучение дети героев, отметил Воробьев.

«Наро-Фоминский городской округ, Кантемировская, Таманская дивизия, военные подразделения, семьи военнослужащих — все это особая атмосфера, атмосфера братства. И каждый раз, когда я приезжаю или в город, или в какую-нибудь воинскую часть, этот дух чувствуется», — добавил губернатор Московской области.