Воробьев раскрыл детали проекта «Лето в Подмосковье»

В летний сезон жители Московской области и гости региона смогут посетить ряд интересных и захватывающих мероприятий в рамках реализации масштабного проекта «Лето в Подмосковье». Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале выразил надежду, что людям будет интересно, и каждый сможет найти для себя что-то.

Воробьев напомнил, что танцевальные соревнования в парках под руководством хореографа Егора Дружинина снова радуют публику. Уже третий год танцоры со всей страны собираются, чтобы показать свои таланты. В начале сезона «Город танцует в парказ» прошел большой концерт с участием разных коллективов. В течение следующих шести недель танцоры из Подмосковья будут соревноваться за первое место.

Этим летом в музее-заповеднике пройдет особое событие — фестиваль «Мелиховская весна», который в этом году отметит 25-летие. Артисты из России, Беларуси, Казахстана и Китая покажут более 20 постановок по произведениям Чехова. Любители театра могут насладиться разнообразными спектаклями на этом международном празднике искусства.

Российский фигурист Илья Авербух создал новую летнюю традицию — фестиваль «Каникулы» в «Горках Ленинских». До 6 июля каждые выходные жители Подмосковья и гости региона смогут найти много интересного: спортивные мероприятия, кинопоказы, театральные представления, вкусную еду на гастро-маркетах, полезные лекции и разные мастер-классы.

В Истре пройдет большой праздник сыра. Там будет много всего вкусного: сыры, мясо, хлеб, рыба и мед. Около 350 фермеров привезут свои продукты. Больше 30 мастеров покажут свое умение. Желающие смогут попробовать разные продукты и хорошо провести время.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о том, какая насыщенная программа подготовлена на лето 2025 года в Московской области. Узнать подробную программу мероприятий в Подмосковье можно на официальном туристическом портале региона.

Подробная информация о программе мероприятий есть на туристическом портале Московской области.