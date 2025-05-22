Андрей Воробьев: насыщенная программа подготовлена на лето в Подмосковье

Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на летний период в Московской области подготовлена насыщенная культурная программа с фестивалями, выставками и многим другим, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Все мероприятия пройдут в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Недавно стартовал третий сезон проекта «Город танцует в парках», который проходит под руководством хореографа Егора Дружинина. Он начался с большого концерта, в котором приняли участие коллективы и солисты из разных регионов РФ. Теперь 1,5 месяца за звание лучших будут бороться танцоры из Московской области.

В Ленинском округе провели первое мотофристайл-шоу. Профессионалы показали сложные трюки на мотоциклах и багги. Представление можно будет увидеть в разных уголках Подмосковья до конца июля.

«Впереди три летних месяца, а это значит, что к нам в Подмосковье приедет много гостей. Традиционно для них и, конечно, для наших дорогих жителей мы подготовили насыщенную культурную программу», — сказал Воробьев.

По его словам, на текущей неделе в Чехове начнется XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Худруком фестиваля в его юбилейный год выступает Никита Михалков. Также в Больших Вяземах для любителей литературы состоится «Проект: ПОЭТ», а для ценителей классической музыки готовятся фестивали: «Лето.Музыка.Музей» в «Новом Иерусалиме», «Джазовые сезоны» в Архангельском и фестиваль Чайковского в Клину.

«Кроме того, в год 185-летия со дня рождения великого русского композитора на территории усадьбы Плещеево в Подольске впервые пройдет фестиваль „Путь Чайковского“. А 30 мая в „Новом Иерусалиме“ запускаем совместную с Узбекистаном выставку „Свет между мирами“ — это более 160 полотен российских и узбекских модернистов 1920–1930 годов из коллекций двух стран», — добавил губернатор.

Театр и поэзия

С 23 мая по 1 июня в 25 раз в музее-заповеднике А.П. Чехова состоится Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В нем примут участие коллективы из РФ, Белоруссии, Казахстана и Китая. Театры подготовили для зрителей свыше 20 различных спектаклей по произведениям Антона Чехова или о нем.

1 июня в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» начнется новый культурный фестиваль «Каникулы». Мероприятие пройдет под руководством Ильи Авербуха. По выходным до 6 июля для посетителей будут представлены пять тематических площадок: театр, кино, лекторий, музыка и спорт. Также подготовят разные развлекательные мероприятия, мастер-классы и гастромаркеты.

С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вяземы» ждут жителей области и туристов на фестиваль «Проект: ПОЭТ». Там состоятся выступления звезд театра и кино, авторские чтения поэтов, театральные перформансы, еще проведут «открытый микрофон», где каждый желающий сможет прочесть со сцены любимые или собственные стихи. На фестиваль приедут артисты Борис Щербаков, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Евгений Чебатков, Вячеслав Бутусов и т. д.

Гастрофестивали и музыка

В Клину с 27 июня по 6 июля пройдет XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. Это мероприятие объединяет искусство, музыку и театр. В нем примут участие выдающиеся исполнители и коллективы: пианист Борис Березовский, оперная певица Симона Кермес, артист балета Денис Родькин, скрипач Ло Чаовэнь, актер Евгений Миронов, артисты театра «Геликон-опера» и другие. Завершит фестиваль «Ночь Чайковского», гости смогут посмотреть оперу «Иоланта» в авторской версии Юрия Башмета, который бессменно является худруком мероприятия.

VIII музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей» пройдет с 9 по 13 июля в музее «Новый Иерусалим». В 2025 году его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центром программы мероприятия будет творчество композитора Сергея Прокофьева, написавшего Пятую симфонию, которую считают предвестницей Победы, и оперу «Война и мир», а также Дмитрия Шостаковича с его легендарной «Ленинградской симфонией». Еще прозвучат произведения Арама Хачатуряна, Сергея Рахманинова, Леонарда Бернстайна и других.

Истринская сыроварня Олега Сироты с 1 по 3 августа ждет гостей на «Сырный фестиваль», который уже много лет собирает десятки тысяч посетителей и поддерживает отечественных фермеров и ремесленников. В нем будут участвовать около 350 фермерских хозяйств со всей страны, еще ремесленную продукцию и НХП представят свыше 30 мастеров и производств. Посетителей ждет дегустация сыров и другой молочной продукции, а также мясной и хлебобулочной продукции, вина и пива, рыбы и меда.

На территории усадьбы Мураново в округе Пушкинский 2 и 3 августа можно будет посетить фестиваль «Поле Фолка». Гостей ждут на выступления фолк-коллективов, ремесленные ярмарки, мастер-классы, гастромаркет и т. д.

В музее-заповеднике «Архангельское» 23-24 августа пройдут «Джазовые сезоны». Будут участвовать лучшие российские и иностранные джазовые музыканты, насладиться игрой которых смогут тысячи зрителей. Среди выступающих народный артист РФ, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Пройдут различные активности, мастер-классы и творческие встречи.

Магические шоу и выставки

Множество мероприятий в конце сезона планируется провести и в парках Московской области. Там пройдет фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под руководством братьев Сафроновых, а еще турнир по брейк-дансу и хип-хопу.

30 мая в подмосковном музее «Новый Иерусалим» вместе с фондом развития культуры и искусства Узбекистана представят выставку «Свет между мирами», которая посвящена малоизученному пласту узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов. В экспозиции можно будет увидеть работы из коллекций «Нового Иерусалима» и музея искусств Каракалпакстана им. И.В. Савицкого – полотна 40 художников, среди которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько, Урал Тансыкбаев и т. д.

Еще в «Новом Иерусалиме» до 20 июля будет проходить выставка «Невесомость» в честь 125-летия со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. В экспозиции представлено более 150 живописных и графических работ 1920-1930-х годов из 18 ведущих музеев РФ и частных коллекций. Кроме того, до середины июля посетители смогут познакомиться с творчеством современного бурятского художника Зорикто Доржиева. На выставке «Повелитель снов» можно посмотреть 75 произведений Доржиева, в том числе скульптуру, живопись, графику и видеоарт.

В Звенигородском музее-заповеднике до 29 июня можно посетить выставку «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа». На ней представлены полотна из собрания Государственного Русского музея, всего 40 произведений художника — от ранних работ до пейзажей конца 90-х годов XIX века.

11 июня в Серпуховском историко-художественном музее будет открыта межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Она объединит в себе произведения нескольких поколений русских живописцев, чье творчество связано с морем. В современном пространстве «Каретного сарая» представят полотна Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других.

Подробно с насыщенной летней программой мероприятий в Подмосковье можно познакомиться на туристическом портале области welcome.mosreg.ru.