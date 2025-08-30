сегодня в 10:39

Володин: с 1 сентября в России будет усилен контроль за мигрантами

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с 1 сентября в России усиливается контроль за мигрантами.

«В частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранных граждан, приезжающих в Россию», — написал Володин в мессенджере MAX.

Он подчеркнул, что также в Московском регионе заработает эксперимент, обязывающий мигрантов регистрироваться по месту пребывания. Помимо этого, для них будут введены процедуры дактилоскопии, биометрической фотографии и мониторинга геолокации через специальное мобильное приложение.

Володин добавил, что данные меры позволят повысить прозрачность учета иностранных граждан, а также поспособствуют снижению уровня нелегальной миграции.

Ранее Вячеслав Володин предложил запретить релокантам работать на государственной службе и госкомпаниях.