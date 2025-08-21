Володин предложил запретить релокантам работать на госслужбе и госкомпаниях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты, которые вернулись в Россию, не должны работать на государственной службе и в госкомпаниях, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что уехавшим из России представителям шоу-бизнеса при возвращении в страну не стоит надеяться на теплую встречу.

«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», - написал Володин в своем аккаунте в мессенджере Max.

Ранее глава нижней палаты парламента рассказал, что требования о хорошем знании русского языка и легальном пребывании в РФ, предъявляемые к детям мигрантов, дали первые результаты. Уже наблюдается снижение количества детей приезжих, которых допустили до учебы в школе.