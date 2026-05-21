«Слава Украине*, с****»: москвич заплатит за комментарий под мемом с Зеленским

Москвича оштрафовали за комментарий под мемом с Зеленским

Москвич выложил мем с оскорблением главы киевского режима Владимира Зеленского, а затем ответил одному из комментаторов словами: «Слава Украине*, с****»*, за что получил штраф, сообщает «Осторожно, Москва» .

В 2023 году 49-летний Василий К. опубликовал в группе в VK мем с Зеленским. На картинке был портрет главы киевского режима и подпись: «Ж*** гниет с головы».

Один из подписчиков группы увидел мем и в комментариях оскорбил его автора. Василий тут же ответил ему: «Слава Украине*, с****». Мнения подписчиков разделились, а кто-то раскритиковал шутку.

Недавно на этот пост наткнулись сотрудники центра «Э». Их заинтересовал опубликованный Василием комментарий. В итоге на него завели административное дело о пропаганде запрещенной символики.

Мужчина в ходе заседания признал свою вину и раскаялся. Ему выписали штраф.

* Лозунг признан экстремистским и внесен в соответствующий перечень в РФ.

