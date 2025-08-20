Володин: число детей мигрантов, допущенных до обучения в школах, сократилось

Требования о хорошем знании русского языка и легальном пребывании в РФ, предъявляемые к детям мигрантов, дали первые результаты. Заканчивается приемная кампания в школы и уже видно, что уменьшилось число детей приезжих, которых допустили до учебы, сообщает в Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Закон начал действовать с 1 апреля 2025 года. Было запрещено принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Также необходимо было проверить легальность их пребывания в РФ.

Число иностранных граждан, допущенных до обучения в школах, снизилось. Это произошло из-за неполноты или недостоверности переданных документов. Так, некоторым не удалось подтвердить легальность пребывания в РФ. У других детей мигрантов плохие результаты по тестированию на знание русского языка.

В связи с этим в Нижегородской области число заявлений на прием в школу от иностранных граждан упало практически в 10 раз, в Воронежской в 7. 55 детей мигрантов из 91 в Калужской области не подтвердили нужный уровень знаний, в Свердловской 53 из 66, в Тульской 32 из 62, в Республике Коми 11 из 14, в Республике Крым 4 из 10. В Республике Татарстан каждый 10-й ребенок без гражданства РФ не сдал тест.