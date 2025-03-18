Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к гражданам России с поздравлениями: 18 марта отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя со страной, сообщается на сайте Госдумы.

«Поздравляю всех жителей Республики и Севастополя с Днем воссоединения Крыма с Россией», — заявил Володин.

Он напомнил, что на референдуме в 2014 году жители Крыма и Севастополя приняли решение вернуться на историческую Родину — в Россию. Этот выбор объединил всех граждан страны и сделал совместное будущее сильнее.

«„Крымская весна“ навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и всего наилучшего», — заключил председатель Госдумы.

Ранее политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков заявил, что возвращение Крыма — это не присоединение, а воссоединение, и в этой формулировке заключена вся правда. В 2014 году народ Крыма, как когда-то жители Севастополя в 1854-м, 1942-м или 1991-м, сделал выбор — остаться с Россией, несмотря на давление и угрозы Запада.