Возвращение Крыма — это не присоединение, а воссоединение, и в этой формулировке заключена вся правда, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«18 марта 2014 года состоялось восстановление исторической справедливости и суверенитета. Это день, когда Россия воссоединилась не просто с территорией, а с частью своей многовековой идентичности. Возвращение Крыма — это не присоединение, а воссоединение, и в этой формулировке заключена вся правда. Полуостров веками был сакральным местом для русского мира: здесь крестился князь Владимир, здесь Севастополь стал символом непобедимости русского духа, здесь решались судьбы империй», — сказал Косоруков.

Он добавил, что в 2014 году народ Крыма, как когда-то жители Севастополя в 1854-м, 1942-м или 1991-м, сделал выбор — остаться с Россией, несмотря на давление и угрозы Запада.

«Эта дата важна не только как акт исправления геополитической ошибки Хрущева, передавшего Крым УССР в 1954 году, но и как триумф нашего большого народа. Референдум стал редким в современной истории примером подлинного народовластия, когда люди, а не бюрократы или наемные НКО, определили свою судьбу. Запад, конечно, будет как мантру повторять слова о „нарушении международного права“, но именно он десятилетиями нарушал это право, расчленяя Югославию, бомбя Ливию или признавая „независимость“ Косово», — подчеркнул политолог.

Косоруков указал на то, что Крымский референдум — зеркало, в котором Запад увидел собственное лицо, и потому так яростно пытается его демонизировать.

«Для России 18 марта — день суверенного выбора. Мы показали, что больше не готовы жить по правилам, написанным не для нас. Крым стал важным шагом к формированию многополярного мира, где право на политическую, экономическую, культурную и в итоге цивилизационную самобытность важнее диктата глобалистов. Санкции, угрозы и изоляция лишь подтвердили: мы задели Запад за живое, лишив его монополии на передел границ и моральное менторство», — резюмировал эксперт.

18 марта в республике отмечают День воссоединения Крыма с Россией. В марте 2014 года регион снова стал частью страны. 16 марта того же года состоялся референдум по вопросу присоединения, который поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.