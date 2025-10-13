Володин: около 35 тысяч мигрантов выдворили из России за 8 месяцев

Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы РФ выдворено примерно 35 тыс. иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что 10 сентября истек срок пребывания в России граждан других стран, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц. то есть базу данных о мигрантах, незаконно находящихся в РФ.

С 5 февраля текущего года в него заносили всех, у кого нет документов или справки для оформления миграционного статуса или гражданства, регистрации по месту пребывания или жительства, а еще тех, у кого нарушены сроки прохождения обязательных процедур, в том числе ежегодного медосвидетельствования на наличие опасных заболеваний, не продлен патент, разрешение на работу, трудовой договор.

По словам Володина, в отношении указанных иностранцев в России теперь действует новый миграционный режим — высылки. Этим мигрантам в том числе запрещено получать водительские права и управлять авто, покупать или продавать машины и недвижимость, заключать брак, открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках.

«Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда», — подчеркнул спикер ГД в своем Telegram-канале.

Он предупредил. что иначе иностранцу грозит принудительное выдворение из РФ с наложением штрафа. После этого в течение минимум 5 лет для данного гражданина будет закрыт въезд в страну.

