сегодня в 09:30

Володин: Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время начнется обсуждение законопроекта, направленного на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов.

«Важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сегодня банки обязаны подавать в Минюст информацию обо всех операциях, счетах и вкладах иностранных агентов в бумажной форме.

По словам парламентария, законодательной инициативой предлагается введение возможности запрашивать данные о счетах и переводах средств иноагентов в электронной формате, а также обязать кредитные организации и органы власти направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение 3 дней после получения запроса Минюста.

Володин добавил, что нововведения позволят усилить надзор за финансовыми транзакциями иностранных агентов и ускорит реакцию на случаи нарушения ими законов.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года для иноагентов действует ставка НДФЛ в размере 30%. По словам Володина, предатели не должны получать налоговых льгот от государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.