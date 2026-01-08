Госдума: с 1 января для иноагентов действует ставка НДФЛ в размере 30%

Для иноагентов в стране с этого года действует единая ставка налога на доходы физлиц в размере 30%, еще они лишились некоторых налоговых льгот, сообщается на сайте Госдумы.

«Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», — сказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что Госдума системно работает над мерами по защите суверенитета и безопасности России, среди них и попытки недружественного вмешательства в государство извне.

В конце сессии депутаты приняли в первом чтении проект закона, предлагающий ввести временные ограничительные меры для лиц, скрывающихся от правосудия за границей, напомнил Володин. Данное решение создаст допусловия для исполнения принципа неотвратимости наказания. В этом случае виновный сначала должен ответить по закону за свои деяния, а затем снова пользоваться правами и благами общества.

