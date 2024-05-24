Военный суд отказался менять меру пресечения генералу Попову
Суд оставил экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова в СИЗО
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
2-й Западный окружной военный суд отклонил ходатайство следователей о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова из СИЗО под домашний арест, сообщает SHOT.
Таким образом, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере генерал-майор остается в СИЗО.
До оглашения решения в зале суда Попов находился в хорошем настроении. Он разговаривал с адвокатом и улыбался.
Заседание проходило в закрытом режиме. Представителей СМИ не пускали в зал.
Генерал-майора обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, офицер причастен к краже более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, общая стоимость которых — свыше 130 млн рублей.