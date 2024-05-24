Попова доставили на заседание суда по переводу на домашний арест и сняли наручники

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Попова привезли в суд, где рассмотрят его перевод из СИЗО на домашний арест

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова привезли в суд. На заседании рассмотрят жалобу его адвоката по поводу изменения условий ареста, сообщает РИА Новости .

Кроме того, по данным SHOT, по прибытии в суд генерал-майор находился в хорошем настроении. Он улыбался и общался со своим адвокатом.

Также в зале суда с генерал-майора сняли наручники.

После ареста и обвинений в мошенничестве Попов был помещен в СИЗО, откуда и добивается перевода под домашний арест.

Ранее утром 24 мая Попов не явился на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест. Суд собирался перенести заседание на 27 мая.