Попов не явился на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест

24 мая экс-командующий 58-й армией Иван Попов не появился на заседании, где должен был обсуждаться его перевод на домашний арест. Ранее он не признал обвинение в мошенничестве, пишет РЕН ТВ .

После ареста генерал-майор находился в СИЗО. На рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест Иван Попов решил не приходить.

Суд перенес заседание на 27 мая.

Ранее стало известно, что Ивана Попова арестовали, предъявив обвинения в мошенничестве. Его подозревают к причастности в краже более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката. Свою вину офицер не признал.