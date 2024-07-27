Anadolu: Варшава попадет «на мушку» Москвы из-за сотрудничества с Киевом
Россия не потерпит военные контакты Польши и Украины
Россия не потерпит военные контакты Польши и Украины и способна пресечь их, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
«Обучая украинских солдат, Польша углубляет свои связи с Украиной и, вероятно, будет находиться на мушке ответного российского удара», — указано в публикации.
Турецкие журналисты привели в пример обсуждаемые Киевом и Варшавой планы по перехвату российских ракет над украинской территорией.
Ранее сообщалось, что Украина может разместить готовящиеся Западом для ВВС страны истребители F-16 на аэродромах Польши и иных государств.