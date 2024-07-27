Anadolu: Варшава попадет «на мушку» Москвы из-за сотрудничества с Киевом

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Россия не потерпит военные контакты Польши и Украины

Россия не потерпит военные контакты Польши и Украины и способна пресечь их, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

«Обучая украинских солдат, Польша углубляет свои связи с Украиной и, вероятно, будет находиться на мушке ответного российского удара», — указано в публикации.

Турецкие журналисты привели в пример обсуждаемые Киевом и Варшавой планы по перехвату российских ракет над украинской территорией.

Ранее сообщалось, что Украина может разместить готовящиеся Западом для ВВС страны истребители F-16 на аэродромах Польши и иных государств.