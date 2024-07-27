«Рязанскому подрывнику» инкриминировали девять статей
Подорвавший железную дорогу под Рязанью обвиняется в терроризме
Подорвавший железную дорогу под Рязанью Руслан Сидики обвиняется по девяти статьям, в том числе, и в терроризме, пишет РИА Новости.
«Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности», — указано в публикации со ссылкой на документы.
Статьи связаны с терроризмом, уточняет агентство.
Гражданин России и Италии Сидики подорвал самодельные взрывные устройства на железной дороге под Рязанью 11 ноября минувшего года. Он надеялся получить за теракт 15 тысяч долларов от украинских спецслужб.