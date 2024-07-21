Подрывник железной дороги под Рязанью надеялся получить за теракт 15 тыс долларов

Гражданин РФ и Италии Руслан Сидики, который признал вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году, полностью раскаялся в содеянном и признался, что за теракт украинские спецслужбы должны были ему заплатить 15 тыс. долларов, сообщает ТАСС.

По данным полиции, Сидики связался с украинской стороной по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров. После этого его завербовали.

Полученных денег мужчина не получил. Он с третьего раза совершил подрыв грузового состава с удобрениями, пропустив два поезда с личным составом российских бойцов, техникой и вооружением», -

Подрыв самодельных взрывных устройств случился утром 11 ноября на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост близ Рязани. В результате инцидента 19 вагонов грузового поезда сошли с путей. Ущерб от взрыва оценили в 30 млн рублей.