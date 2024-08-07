Военкор Поддубный: ВСУ планируют начать вторую волну атак на Курскую область

Первоначальная атака ВСУ на Курскую область была сорвана, но украинские силы планируют вторую волну нападений на приграничные территории, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

Он отметил, что ВСУ не смогли провести внезапную атаку и взять под контроль Суджу за первые стуки, их первоначальный замысел был сорван. Однако своих попыток перейти на Курчатовское направление они не оставляют.

Противник планирует начать вторую волну атак. Украинские силы пытаются взять под огневой контроль дорогу Суджа — Льгов. Сюда они собираются перебрасывать резервные бригады.

По словам Поддубного, ВС РФ активно наносят удары по противнику. ВСУ несут большие потери, как в живой силе, так и в технике. Приграничье в Сумской области находится под огнем.

Российская армия постоянно проводит разведку. По словам Поддубного, тактическая ситуация будет зависеть от реального соотношения сил и средств.

Бои в Курском приграничье не прекращаются со вторника. ВСУ пытаются проникнуть на территорию РФ. В результате их атак есть жертвы среди гражданских и пострадавшие.