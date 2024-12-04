Внебрачный сын Жириновского Олег Эдельштейн взял фамилию отца

Олег Эйдельштейн, который является внебрачным сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сменил фамилию и стал Жириновским. У мужчины уже другой паспорт, хотя суд не признал его законным сыном политика, сообщает Mash .

В июне Никулинский районный суд Москвы принял решение в пользу Эйдельштейна, однако законный наследник Игорь Лебедев подал апелляцию, и Олег снова «остался без отца».

«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», — прокомментировал ситуацию Олег Жириновский.

Ранее стало известно, что дочь Владимира Жириновского, который умер в 2022 году в возрасте 75 лет, Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026.