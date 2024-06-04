У Владимира Жириновского появился еще один сын

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Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, требовавшего признать его биологическим сыном умершего политика Владимира Жириновского, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Иск был удовлетворен 3 июня. Олег Эйдельштейн, в свою очередь, отказался от каких-либо комментариев об итогах процесса.

В августе 2023 года этот же суд отказал в рассмотрении иска Эйдельштейну, требовавшему признать Жириновского его отцом ради вступления в наследство. Тогда инстанция объясняла свою позицию уже вступившим в силу решением Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, касающимся указанного спора.

В 2024 году Верховный суд КБР отменил решение, когда в инстанцию поступила апелляция от заинтересованного лица.

СМИ называли Олега Эйдельштейна внебрачным сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик умер в 2022 году в возрасте 75 лет.