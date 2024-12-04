Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году

Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026, сообщает « Коммерсант ».

Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов рассказал, что стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов.

«Уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — отметил он.

Политик Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет от последствий коронавируса.

Ранее дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко заявила, что ее отец пришел в политику не ради власти или славы и его можно по праву назвать исторической личностью.