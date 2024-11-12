Историческая личность: дочь Жириновского рассказала об отце

Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко заявила, что ее отец пришел в политику не ради власти или славы и его можно по праву назвать исторической личностью, сообщает kp.ru .

«Отец всю свою жизнь стремился сделать так, чтобы стало легче и лучше. Мало кто знает, что он действительно помог очень и очень многим. Со всех возможных площадок и трибун он отчаянно призывал не совершать те внешнеполитические ошибки, последствия которых особенно остро мы ощущаем на себе сейчас», — рассказала Анастасия Боцан-Харченко.

Она также напомнила, что многие инициативы ЛДПР впоследствии обретали правовую форму и становились основной новых актов и законов.

В ближайшее время Анастасия возглавит в ЛДПР направление, работа которого будет направлена на сохранение наследия основателя партии. До этого она занималась наукой.

Политик Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет от последствий коронавируса.