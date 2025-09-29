Власти предрекли россиянам жизнь до 120 лет

Некоторые россияне могут жить до 100-120 лет, хотя процесс старения у каждого протекает индивидуально, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на пресс-конференции. Политик считает, что задача государства — развивать возможности для увеличения численности граждан-долгожителей, сообщает NEWS.ru .

«Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны», — высказалась зампредседателя правительства на пресс-конференции по случаю старта регионального движения «За медицину здорового долголетия».

Ранее депутаты Госдумы обратились к Татьяне Голиковой с предложением сократить рабочий день для беременных россиянок до 6 часов при сохранении полного заработка. Введение такого правила поможет снизить физическое и эмоциональное напряжение для женщин, находящихся «в положении», уверены законодатели.

Ранее вице-премьер осудила российские телешоу про ДНК-тесты на отцовство. Голикова считает, что такие программы несовместимы с духовными ценностями.

