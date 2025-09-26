сегодня в 18:39

В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой о сокращении рабочего дня для беременных женщин до 6 часов при сохранении полного заработка, сообщает РИА Новости .

С инициативой выступили лидер политической партии Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагаем закрепить в Трудовом кодексе РФ право беременной женщины на сокращенный рабочий день продолжительностью не более 6 часов с сохранением полной заработной платы», — говорится в обращении.

По мнению Миронова, реализация инициативы поможет уменьшить физическое и эмоциональное напряжение, которое испытывают беременные женщины. Напряжение часто возникает из-за опасений потерять работу или возможного снижения зарплаты, что негативно сказывается на течении беременности.

Ранее стало известно, что Российский Минфин изучает новую модель семейной ипотеки, которая может заменить программу с единой ставкой 6%. Так, ставка по семейной ипотеке с одним ребенком может вырасти до 12%.

