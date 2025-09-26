Ставку по семейной ипотеке в России могут поднять до 12%

Российский Минфин изучает новую модель семейной ипотеки, которая может заменить программу с единой ставкой 6%. Возможно, она будет такая: 12% — на первого ребенка, 6% — на второго и 4% — на третьего, сообщает РБК .

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков отметил, что сегодня все семейная ипотека выдается по ставке 6% (а средняя рыночная — свыше 21,5%).

Как считают в министерстве, подобная мера может помочь семьям более адресно, а также усилить демографический эффект.

Рефинансирование, по словам Чебескова, будут проводить автоматически или в полуавтоматическом режиме, семье не нужно будет идти в банк и оформлять документы.

Эту идею стали обсуждаться с подачи парламента. В конце июля Госдума приняла постановление, где рекомендовала Минфину и Минстрою проработать вопрос о дифференциации ставок по семейной ипотеке. Сейчас с кабмином обсуждают ставку в 12% при рождении в семье первого ребенка, 6% — второго и 4% — третьего, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но дискуссия еще идет, варианты предлагаются.

В России программу семейной льготной ипотеки запустили в 2018 году. Ее планирую проводить по 2030 год. До 1 июля 2024 года кредиты по ставке 6% выдавали семьям с двумя детьми младше 18 лет и семьям с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Позднее условия льготной ипотеки изменили. Сейчас такой кредит выдают семьям с детьми до шести лет, с несовершеннолетними детьми-инвалидами, семьям с двумя или более несовершеннолетними детьми, проживающим в малых (до 50 тыс. человек) городах, а еще в регионах с низким объемом строительства или индивидуальными программами развития.

